"*** вам!": Кристовский из Uma2rman оправдался за отборную матерщину в эфире

Радиоведущий, критик и продюсер Михаил Козырев на своей странице в социальной сети выложил провокационную песню. Музыкант Юрий Лоза написал в ответ, будто ему грустно от этого. Мол, нельзя материться, да и вообще он считал группу Uma2rman интеллигентной.
Что же так возбудило звезд? Дело в том, что ребята выступили в нехарактерном для них формате. "*** вам!" – на все вопросы отвечают они в новой песне "Серега говорит".
Эта композиция о двух братьях – Вове и Сереге, двух противоположностях, двух разных по характеру ребят. Вова – безотказный, "добрый как минералка", ему "ничего не жалко". Серега же всегда знает, как ответить халявщикам: "*** вам, я ничего не дам".
В реальной жизни Сергей и Владимир Кристовские, конечно, добрые и щедрые люди. А эта песня – очередная ирония от Василия Уриевского, автора идеи. Но вот как отборную матерщину примет консервативная часть слушателей?..
"Это вообще никакая не провокация. Это прекрасная, веселая песня и выражающая эмоции некоторой части населения России, – заверил "Дни.ру" Владимир Кристовский, один из участников коллектива. – Негатива я не боюсь. Я вообще ничего не боюсь кроме ядерной войны. Радиоверсия обязательно будет. Также готовим ремикс на эту песню и еще один видеоклип".
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