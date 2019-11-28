Солист Uma2rman станет отцом в шестой раз

Участник группы Uma2rman Владимир Кристовский сообщил поклонникам радостную новость. Артист станет отцом в шестой раз.
В социальных сетях музыкант опубликовал фотографию с супругой и младшим сыном Федором. "Все четверо первый раз в пустыне", – подписал семейный кадр Кристовский.
Подписчики обратили внимание на округлившийся живот жены исполнителя и поспешили поздравить семью с пополнением. "Оля, какие вы молодцы! Здоровья вам и вашим деткам!!!", – цитирует одного из комментаторов "Пятый канал".
Напомним, в прошлом Владимир Кристовский состоял в браке с Валерией Римской. У пары есть четверо детей: Ясмин, Станислава, Мия, Ума. В 2013 году музыкант женился на Ольге Пилевской. Спустя три года женщина подарила артисту сына Федора.
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