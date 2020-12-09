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Война еще не проиграна: у провалившегося в суде Деппа появился шанс

Война еще не проиграна: у провалившегося в суде Деппа появился шанс

Джонни Депп. Фото: KPA/www.globallookpress.com
Несмотря на то, что голливудский актер Джонни Депп проиграл суд против издания The Sun, назвавшей его "избивателем жен", его коллеги и друзья не отвернулись от него. Фанаты и знаменитости поддержали актера. Депп считает, что его война еще не проиграна.
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О скандале в звездной семье написал газета The Sun. За эту публикацию актер подал на издание в суд, но проиграл дело. После этого кинокомпания Warner Bros. лишила его роли в голливудском кино.

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Джонни Депп актер, режиссер, сценарист, продюсер, музыкант

После этого Джонни Деппа поддержали фанаты и многие знаменитости, а компания Dior не стала лишать его контракта. Теперь Джонни Депп собирается пойти дальше и подать апелляцию. Для этого он обратился в Апелляционный суд Великобритании.

Джонни Депп. Фото: KPA/www.globallookpress.com

Ранее суд решил, что газета The Sun не клеветала на актера "Пиратов Карибского моря", описывая его как "избивателя жен". Актер пытается опровергнуть обвинения, выдвинутые его бывшей женой Эмбер Херд.

Джонни Депп. Фото: Mark Chilton//www.globallookpress.com

Судья тем не менее посчитал, что использование газетой Sun фразы "избиватель жены" в статье 2018 года было "в значительной степени правдой". Также он заявил, что Джонни Депп "действительно напал на свою жену.

Судья отказал Деппу в апелляции, но дал актеру возможность до 7 декабря подать заявление в Апелляционный суд, чтобы оспорить решение. Так что теперь у голливудского актера появился шанс.

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Автор: 9 декабря 2020, 19:58 Источник: Deadline ✓ Надежный источник
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