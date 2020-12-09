Война еще не проиграна: у провалившегося в суде Деппа появился шанс

Несмотря на то, что голливудский актер Джонни Депп проиграл суд против издания The Sun, назвавшей его "избивателем жен", его коллеги и друзья не отвернулись от него. Фанаты и знаменитости поддержали актера. Депп считает, что его война еще не проиграна.

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