Известный актер Александр Самойлов скончался от страшной болезни

Как рассказали коллеги и друзья, артист последний месяц боролся с коронавирусом. Опасное заболевание у звезды выявили еще в начале ноября, а через десять дней актера доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Диагноз 68-летнего Александра Самойлова был неутешительный – коронавирусная пневмония. Врачи сделали все, что могли, для спасения актера, однако организм не справился с нагрузкой.
Артист должен был в скором времени появиться на сцене МХАТ им. Горького в двух новых постановках. Он репетировал Фирса в чеховском "Вишневом саде" и Карпа в спектакле по роману Евгения Водолазкина "Лавр". К сожалению, довершить начатое Александру Самойлову не удалось.
Стоит отметить, что последние годы у актера была бурная личная жизнь. Мужчина часто принимал участие в популярных шоу. Полгода назад жена артиста обратилась за помощью к Дмитрию Шепелеву в программу "На самом деле", так как поняла, что супруг снова ей изменяет. Женщина ждала мужа со съемок, однако он позвонил и заявил, что задерживается из-за срочной работы.
Позднее выяснилось, что Александр Самойлов укатил с площадки с коллегой Литой Мозолевской. Обманутая жена отправилась домой к сопернице и услышала, как за закрытой дверью звонит телефон мужа.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.