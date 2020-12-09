"Люблю до сих пор": бросивший жену с детьми Барац раскаялся

Тогда их отношения казались образцовыми: совместная работа, дети, полная чаша. Внезапно для всех в 2015 году они объявляют о расставании, и тут же начинают ходить слухи, что причина одна – измены артиста.
Вчера на ютуб-канале Дмитрия Гордона вышло интервью с Леонидом Барацем, где он подтвердил эту информацию. "Я очень тяжело переживал развод. И это событие всегда будет на моей совести, я всегда буду себя в этом винить. Но я очень люблю Аню до сих пор, как друга, человека", – прокомментировал он.
Еще до развода Барац познакомился с последней возлюбленной Анной Моисеевой. Их встреча произошла в Одессе, и практически сразу стало понятно, что это – судьба. "Аня в тот момент была еще замужем, я был женат. Случился курортный роман, который перерос во что-то большее", – вспомнил артист.
Пару лет назад состоялась их свадьба, а этой осенью родился сын
Марк. Когда мальчик появился на свет, его родители уже были в разводе. Леонид
рассказал, что в какой-то момент они с возлюбленной поняли, что жить вместе
никак не могут. Тогда он отвез их с сыном в Одессу. "Надеюсь, мы с Марком будет часто
видеться и хорошо общаться. В любом случае я люблю свою бывшую жену и своего
ребенка", – поделился Леонид Барац.
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