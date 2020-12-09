"Люблю до сих пор": бросивший жену с детьми Барац раскаялся

Один из основателей полюбившегося всем комического театра "Квартет И" Леонид Барац редко обсуждает свою личную жизнь с прессой или поклонниками. Артист всегда придерживался позиции "счастье любит тишину". Однако известно, что со своей первой женой Анной Касаткиной он познакомился еще в университетские годы. Пара поженилась в начале 90-х, у них родилась замечательная первая дочь.

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