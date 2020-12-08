"Насилие над человеком": здоровье Ефима Шифрина обеспокоило

Ефим Шифрин показал в своем "Инстаграм", как занимается в спортзале. На кадрах он тягал штангу. После очередного жима артист сказал, что это был 110 раз, а тренер поправил его – 115-й! Поклонники обеспокоились здоровьем Ефима Шифрина, ведь такие нагрузки могут привести к травмам.
Многие похвалили артиста за прекрасную физическую форму и дали практические советы. Кое-кому не понравились ограничения, которые сотрудникам фитнес-клубов приходится выполнять в период эпидемии коронавируса.
"Я когда пришла в зал и увидела тренера в маске, у меня возникло чувство, как-будто при мне совершают насилие над человеком, издеваются над ним, а я наблюдаю и ничего не могу сделать. Это ужасно, что с нами сделали", – отметила обеспокоенная подписчица.
Ефим Шифрин неоднократно рассказывал, что достичь прекрасной формы ему помогли долгие и регулярные тренировки. С 40 лет артист занимается бодибилдингом. В 2006 году Шифрин получил диплом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни.
Стоит отметить, что Ефим Шифрин держит себя в тонусе не только для здоровья и красоты, но и для выступлений в театре. Первый сольный спектакль актера "Я хотел бы сказать" по произведениям Виктора Коклюшкина состоялась в 1985-м.
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