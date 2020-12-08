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"Труппа подписала письмо": любимый ученик о происходящем сегодня в театре Виктюка

Роман Виктюк. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Режиссер Роман Виктюк был посмертно удостоен премии "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены". Получал статуэтку один из любимых актеров его театра Дмитрий Бозин. За кулисами с ним встретился корреспондент "Дни.ру".
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Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. И сразу повис большой вопрос: кто теперь возглавит созданный им театр? Понятно, что заменить самого Виктюка невозможно, но важно сохранить созданную им уникальную эстетику и видение авторского театра. Лучше всего, кажется, на эту роль подходит Дмитрий Бозин, которого часто называют любимым актером и учеником Роман Григорьевича.

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"Самое главное, чтобы театр остался верен той системе координат, которую много лет выстраивал Роман Виктюк, – заявил Бозин в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Вопрос с назначением нового худрука решает Департамент культуры Москвы. Пока же труппа подписала письмо, в котором выразила мне доверие и поддержку. Ну а как будет дальше – посмотрим. В любом случаем, мне хотелось бы, чтобы в театре Романа Виктюка по-прежнему был важен парадокс и все строилось бы на нем".

Дмитрий Бозин. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Напомним, Дмитрий Бозин с 1995 года служит в театре Романа Виктюка, работать в котором начал студентом третьего курса. Он сыграл более чем в двадцати спектаклях, среди которых "Саломея", "Федра", "Служанки", "Путаны"

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Автор: 8 декабря 2020, 17:14
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