Стали известны подробности необычного завещания Романа Виктюка

Актриса Людмила Погорелова в театре Романа Виктюка сыграла в трех десятках спектаклях. Поэтому смерть 84-летнего режиссера она восприняла как личную потерю и драму.

Погорелова объяснила, почему у гроба не сидел никто из родственников покойного, как это обычно принято. "Он же львовянин, у него там живет целый семейный клан – две сестры, племянники, внучатая племянница, – рассказала Людмила. – Они всегда приезжали на все премьеры, на все дни рождения. А сейчас из-за ковидной атмосферы и отношений между странами смогла приехать только родная племянница Романа Григорьевича. Она же сегодня повезет его тело на родину".

Сообщила актриса и подробности необычного завещания Романа Виктюка. "Он очень просил похоронить его рядом с мамой, которую любил и всегда говорил о ней с восхищением, – рассказала Погорелова. – Всем своим родным он завещал похоронить себя в семейном склепе. Поэтому он улетит сегодня на свою малую родину, где уже его ждут и готовят панихиду. Он – настоящий национальный герой Украины. И мы с ним часто ездили в Киев, Одессу и Львов с гастролями, пока это было возможно".

И ведь удивительно это. Как Народный артист России, Роман Виктюк вполне мог претендовать на место если не на Новодевичьем, то на Троекуровском кладбище Москвы точно. Там покоится много его коллег. Но он выбрал похороны на малой родине...

По словам Людмилы, в последний раз мастера она видела 21 сентября. "Вообще-то у него день рождения 28 октября, но мы решили отметить его заранее, – пояснила она. – Роман Григорьевич сидел на сцене, а мы играли фрагменты разных спектаклей. А потом после массовых постановок молодежь стала массово падать с ковидом. И театр на три недели закрылся на карантин".

То, что день рождения Виктюку отметили раньше – дурная примета. Она зародилась еще во времена Киевской Руси, когда процветало язычество, люди верили в богов и духов. Жертвоприношения, праздники в их честь и молитвы были явлением обязательным. И день рождения тоже проводился так, как угодно высшим силам. Славяне верили, что на праздник к каждому приходят духи. И для этого существуют определенные даты. Если же именины перенести на ранний срок, то божество не успеет добраться вовремя и посетить. Еще и может разозлиться. Можно как угодно относиться к суеверию, но в этот раз оно, к сожалению, сбылось...