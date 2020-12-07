30-летнюю Тодоренко сравнили с подростком из-за кардинальной смены имиджа

Регина Тодоренко удивила фанатов преображением. Таких изменений не ожидала сама телеведущая.

Этот год для Регины Тодоренко выдался насыщенным. Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" имела неосторожность резко высказаться о жертвах домашнего насилия. Она поплатилась за свои слова, идущие вразрез с общественным мнением, миллионными контрактами.

Спустя несколько месяцев, когда скандал утих, Тодоренко согласилась участвовать в шоу Первого канала "Ледниковый период". Благодаря успехам в проекте, телеведущую стали считать одной из фавориток. Есть вероятность, что Регина займет призовое место в ледовом шоу.

Знаменитость решила завершить богатый на события 2020-ый эффектным преображением. Тодоренко отказалась от натурального цвета волос и окрасила локоны в розовый. С этим ей помогал стилист Влад Лисовец. Чтобы поклонники смогли оценить новый имидж, телеведущая сняла видео и опубликовала его в "Инстаграм".

"Я тоже не ожидала", – написала она под кадрами, предвидя бурную реакцию подписчиков.

Среди комплиментов от фанатов также есть нелестные комментарии под этой публикацией знаменитости. Одна из подписчиц высказалась: "Никогда не видела, чтобы взросла тетя красила волосы в розовый цвет, как какой-то подросток". Телеведущая ответила язвительно: "Возможно, среди подписчиков есть офтальмолог?".

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Регина Тодоренко расплакалась во время съемок очередного выпуска "Ледникового периода". Супруга Влада Топалова после фееричного выступления не ожидала, что Елена Исинбаева, сидящая в жюри, поставит не самую высокую оценку.