Угольников экстренно госпитализирован в Москве

Игорь Угольников попал в больницу в тяжелом состоянии. У артиста подтвердилась коронавирусная инфекция.

Тревожное известие поступило 7 декабря. Игоря Угольникова отправили на компьютерную томографию, где у него выявили двустороннюю пневмонию.

Тест на коронавирус также оказался положительным. Сейчас продюсер находится в больнице под присмотром врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести,

Отметим, первые признаки коронавирусной инфекции у знаменитости появились еще 23 ноября. Тогда у Игоря Угольникова пропало обоняние, появились слабость и ломота в теле, а чуть позже возник сухой кашель и поднялась температура. Болезнь проходила тяжело.

Игорю Угольникову 57 лет. За свою актерскую карьеру он уже сыграл более чем в 20 фильмах. Также в его профессиональном багаже работа в качестве сценариста в четырех картинах. Кроме того, он срежиссировал три ленты и неоднократно становился продюсером как документальных, так и художественных фильмов.

Как писали "Дни.ру", у артиста есть необычное увлечение. Игорь Угольников собирает статуэтки. "Мой подоконник. Может, я и старьевщик, и вся дача этим забита, но теперь уже поздно меняться", – рассказывал кинорежиссер.