Михаил Боярский о знаменитой роли: Д’Артаньян – убийца

В 1979 году на экраны вышел трехсерийный фильм "Д’Артаньян и три мушкетера". Легендарная киносага режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича сделала актеров, снимавшихся в ней, невероятно популярными. Особую любовь зрителей получил исполнитель главной роли Михаил Боярский.
В 1990-х и 2000-х годах вышли на экраны три фильма-ремейка. По словам Михаила Боярского, эти картины не были удачными. Артист понимал это, соглашаясь на съемки. Всесоюзный Д’Артаньян брался за работу только ради денег – необходимо было зарабатывать на хлеб.
Высказался артист и о прославившем его герое. Знаменитость относит Д’Артаньяна к отрицательным персонажам. Михаил Сергеевич испытывал удовольствие, играя эту роль. Ему, как артисту, непростые натуры наиболее интересны.
"Д’Артаньян – убийца самый настоящий! В день по пять трупов!" – рассудил Боярский.
Как писали "Дни.ру", Михаил Боярский все чаще недоволен происходящими вокруг событиями. Артист не скрывает, что стал ворчливым. Знаменитость полагает, что проблема кроется в возрастных изменениях, которых нельзя избежать.
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