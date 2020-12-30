Леонид Барац впервые показал лицо новорожденного сына

Звезда "Квартета И" опубликовал на своей странице в "Инстаграм" видео с сыном. Мальчик появился на свет 10 октября. Радостную весть в соцсетях сообщил сам Леонид, опубликовав фото избранницы Анны Моисеевой из роддома.
На протяжении двух месяцев актер скрывал наследника. В канун Нового года он впервые показал лицо сына.
Публикацию Леонид Барац сопроводил трогательными словами. "2020, мне есть, за что говорить спасибо... Марк Леонидович, здравствуйте и спасибо, что Вы к нам присоединились!", – высказался артист.
Ранее он отмечал, что появление ребенка на свет сопровождалось некоторыми трудностями, но благодаря профессионализму врачей все обошлось. Марк родился настоящим богатырем с весом более четырех килограммов.
Напомним, у Леонида Бараца есть две взрослые дочери от предыдущего брака с актрисой Анной Касаткиной. Супруги были вместе
более двадцати лет.
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