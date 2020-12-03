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Шоу-бизнес
Проклятье на шоу НТВ? Вслед за Колтовым беда настигла известную ведущую

Проклятье на шоу НТВ? Вслед за Колтовым беда настигла известную ведущую

Александр Колтовой. Фото: instagram.com/koltovoy/
Подруга соведущей Александра Колтового по шоу "ДНК" на НТВ сообщила, что у женщины случилась беда после смерти коллеги. Женщина до сих пор восстанавливается.
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После скоропостижной смерти ведущего НТВ Александра Колтового многие его коллеги перенесли шок. Друзья до сих пор не могут оправиться от горя. Соведущая журналиста Юлия Сиверцова после его похорон перенесла инфаркт и до сих пор пытается восстановить здоровье.

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Родные Юлии Сиверцовой говорят, что она очень близко к сердцу приняла катастрофу. У коллег были теплые отношения. Они всегда поддерживали друг другу. Однажды она даже посоветовала Александру Колтовому хорошего врача, за что он был ей очень признателен, пишет "Собеседник".

"Она до сих пор не может прийти в себя от случившегося. Она тяжело переживает смерть Александра, который был для нее не просто коллегой, а близким другом. Она даже перенесла инфаркт после его похорон", – рассказала подруга Сиверцовой Елена Перелыгина.

После смерти Александра Колтового Юлия Сиверцова не подходила к телефону и не общалась ни с кем. Ее мир раскололся на до и после. Причем после этого на нее обрушились еще несколько бед, в том числе финансовые. В своем "Инстаграм" женщина рассказала, что в трудный момент жизни она осталась практически одна, наедине со своими бедами. Ведь в последнее время часто ее поддержкой становился именно Александр Колтовой.

Ведущая призналась, что ее спас один приятель, который вызвал ей врача на дом и помог решить проблемы.

Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете 7 ноября. Судно потерпело крушение в подмосковных Люберцах. В результате авиакатастрофы ведущий погиб.

Перед смертью Александр Колтовой начал активно развивать свою карьеру. Помимо шоу "ДНК" на НТВ он стал вести программу "Звезды сошлись" вместе с Лерой Кудрявцевой. Ведущая тоже долго пребывала в шоке после страшного известия.

Автор: 3 декабря 2020, 16:23 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник

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