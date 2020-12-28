"Жаркие поцелуи с Яной Рудковской": Киркоров в тельняшке взорвал интернет

Около часа назад состоялась премьера клипа "Снежинки" Ольги Бузовой и Давида Манукян. Филипп Киркоров – грозный отец в тельняшке, строгая Марина Федунктив, Яна Рудковская в халате? Такое могло случиться только под Новый год.

"Родные, с большой гордостью представляю вам наш Новогодний мини-фильм на трек Снежинки! Настоящая Новогодняя сказка, в которой мы хотели еще раз напомнить Вам, что чудеса всё ещё случаются. Танцуйте под наш трек и наслаждайтесь зимней сказкой", – написал под клипом сам Дава. С премьерой пару поспешили поздравить и другие артисты.

Филипп Киркоров сыграл роль жесткого отца Ольги Бузовой, супруга Яны Рудковской. "И такие маскарадные костюмы и маски примеряю к Новому году! Какой год, такая "маска" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – подписал он видео в своем "Инстаграм". "Это очень смешно... Смотреть до конца – там мои сногсшибательные танцы и жаркие поцелуи с Яной Рудковской", – заинтриговал исполнитель.

Поклонники высоко оценили актерское мастерство Филиппа Бедросовича. "Я даже не сразу поняла, что это Филипп, классное перевоплощение", "Почему Филипп не занял нишу большого кино?", "Киркоров – актерище". Многие предположили, что скоро мы сможем увидеть звезду на больших экранах в главных ролях, потому что мимо такого таланта не сможет пройти ни один режиссер.

Никакого негативной реакции не последовало даже в комментариях у Ольги Бузовой. Сплошные восторги, благодарности и поздравления. Подписчики требуют продолжения любовной истории героев, однако на следующую работу пока намеков не было.

