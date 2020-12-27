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Шоу-бизнес
Дружба до гроба: Киркоров предложил Баскову занять место на кладбище

Дружба до гроба: Киркоров предложил Баскову занять место на кладбище

Николай Басков, Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дружба Филиппа Киркорова и Николая Баскова давным-давно окутана всевозможными слухами и домыслами. Однако на этот раз артисты решили самостоятельно подогреть интерес публики и выступили с интересным заявлением.
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Стоит отметить, что Филипп Бедросович очень трепетно относится к почтению памяти ушедших звезд шоу-бизнеса. Именно поэтому артист заранее расставил все точки на "i" и обратился к золотому голосу эстрады с заманчивым предложением.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим", – шутливо подметил Николай.

Это уже не первый раз, когда Киркоров затевает совместную "интригу" с Басковым. К слову, народный артист рассказал и об еще одном секрете, который когда-то объединил их с Филиппом Бедросовичем.

Выяснилось, что они одними из первых узнали о семейных переменах Сергея Лазарева. Артисты выведали, что их коллега станет отцом во второй раз. Откровение певца разошлось во время празднования дня рождения дочери поп-короля Аллы-Виктории. Сергей привел сына Никиту, а сам ненадолго отъехал по делам. Коллеги певца разговорили наследника и выведали секретную информацию о рождении девочки.

Несмотря на то, что артисты уже несколько десятков лет подряд сохраняют дружеские отношения, в творческий дуэт они объединились только два года назад. Тогда Басков и Киркоров сняли клип на песню "Ибица" и вызвали общественный резонанс.

Ходили слухи, что исполнители разругались еще на съемочной площадке и с трудом смогли доснять экранизацию хита.

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Автор: 27 декабря 2020, 12:43 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Два мерзких великовозрастных придуркаю Филько-простос карабас барабас, а басков-затычка в каждую бочку!
Гость
Ответить
Ах,Филя,так и доиграться можно!"Ушедшая"в атмосферу информация никогда не теряется,а занимает "свою ячейку". Вот и думай теперь...
Гость
Ответить
Лучше в одной могилке один сверху,другой снизу как они привыкли.Только ямку поглубже сделать...
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