Дружба до гроба: Киркоров предложил Баскову занять место на кладбище

Стоит отметить, что Филипп Бедросович очень трепетно относится к почтению памяти ушедших звезд шоу-бизнеса. Именно поэтому артист заранее расставил все точки на "i" и обратился к золотому голосу эстрады с заманчивым предложением.
"Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим", – шутливо подметил Николай.
Это уже не первый раз, когда Киркоров затевает совместную "интригу" с Басковым. К слову, народный артист рассказал и об еще одном секрете, который когда-то объединил их с Филиппом Бедросовичем.
Выяснилось, что они одними из первых узнали о семейных переменах Сергея Лазарева. Артисты выведали, что их коллега станет отцом во второй раз. Откровение певца разошлось во время празднования дня рождения дочери поп-короля Аллы-Виктории. Сергей привел сына Никиту, а сам ненадолго отъехал по делам. Коллеги певца разговорили наследника и выведали секретную информацию о рождении девочки.
Несмотря на то, что артисты уже несколько десятков лет подряд сохраняют дружеские отношения, в творческий дуэт они объединились только два года назад. Тогда Басков и Киркоров сняли клип на песню "Ибица" и вызвали общественный резонанс.
Ходили слухи, что исполнители разругались еще на съемочной площадке и с трудом смогли доснять экранизацию хита.
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