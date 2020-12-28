"Такой чудный период, как материнство": Бузова заговорила о беременности

В недавнем интервью артистка приоткрыла завесу тайны своей личной жизни. По словам знаменитости, в последнее время она начала все чаще и чаще задумываться о наследниках. Ольга Бузова отметила, что ко всему в своей жизни относится ответственно, поэтому собирается тщательно спланировать этот этап.
Певица мечтает, что все ее честно заработанные миллионы в конечном итоге достанутся ребенку. Как отметила звезда, она хочет, чтобы все осталось "ее принцессе". Впрочем, знаменитости неважно, кто у нее родится – мальчик или девочка.
Девушка считает, что Давид Манукян отлично подходит на роль отца. Ольга Бузова отметила, что у них с молодым человеком прочная связь, поэтому именно его она бы хотела видеть в роли папы своих детей.
"Меня еще только ждет такой чудный период, как материнство, как беременность", – говорит Ольга Бузова.
Напомним, в будущем году телеведущую ждут большие перемены. 30 декабря на ТНТ выходит последний выпуск шоу "Дом-2", которому звезда посвятила почти 16 лет своей жизни. Правда, по слухам, проект не закроют окончательно, он просто "переедет" на новый канал. Впрочем, даже если телестройку ликвидируют, Ольга Бузова точно не останется без работы на ТВ.
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