Киркоров резко ответил на слухи о своей свадьбе

Светская львица Алена Кравец недавно твердила: Филипп Киркоров готовится к свадьбе. Блондинка привела лишь одно доказательство. Мол, поп-король выбирал платье в свадебном салоне. Журналисты решили задать народному артисту прямой вопрос, после чего последовал весьма однозначный ответ.

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