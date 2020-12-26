Киркоров резко ответил на слухи о своей свадьбе

Алена Кравец уверяла, что Филипп Киркоров собрался жениться на матери своих детей. Однако светская львица не обратила внимание на даты рождения наследников артиста. Между этими событиями меньше девяти месяцев, а значит, матери у Аллы-Виктории и Мартина разные.
Во время беседы с журналистами Киркоров не стал скрывать своего раздражения. "Глупость какая!", – резко ответил поп-король на слух о свадьбе. Артист также отметил, что понятия не имеет, кто такая Алена Кравец.
Обозреватель газеты "Московский комсомолец" Артур Гаспарян считает, что светская львица вообще не знает Киркорова, раз распространяет о нем такие слухи. Также журналисту очевидно: народный артист не станет вступать в брак с женщиной, которая не превосходит Аллу Пугачеву.
"Кто, скажите на милость, окажется столь убедительным на этом троне?", – задал риторический вопрос Гаспарян.
Напомним. недавно стало известно, что Филипп Киркоров, который мог получить за одно выступление 12 миллионов рублей, отказался от новогодних корпоративов. Артист предпочел провести праздничные дни в компании своих детей.
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