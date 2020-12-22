"Она же мама Вашего сына": Киркоров ошеломил народ горячим поцелуем

Певица Анастасия Стоцкая является одной из артисток нашумевшего представления. На недавнем показе мюзикла появился Филипп Киркоров. Он открыл второе отделение постановки, исполнив "Одну ночь в Бангкоке".
Черно-белый костюм, непревзойденная подача и энергетика, исходящая от артиста, не остались незамеченными. После выступления поп-король позировал для фотографов вместе с Анастасией Стоцкой. Случилось неожиданное: Филипп Киркоров не сдержался и поцеловал артистку в губы.
"Все, что происходило на этих выходных было ради тебя!" – обратился позднее Филипп Бедросович к Стоцкой, выложив фото страстного поцелуя. Очевидно, что сама Анастасия не была против такого внимания. Подписчики исполнителя прокомментировали событие: "Жаришка!" "Старая любовь не ржавеет", "Какая шикарная пара!".
Не обошли комментаторы стороной и тему сына певицы. Отметим, многие поклонники уверены: Киркоров – отец старшего сына звезды Александра, поэтому ДНК тест она делать отказывается. "Конечно. Она же мама Вашего сына", "А потом все удивляются почему дети на него похожи", – высказались сторонники теории.
Напомним, о романе пары ходили слухи еще в начале 2000-х. Позднее Анастасия Стоцкая не отрицала того, что была влюблена в Филиппа Киркорова. Однако она считает, что артист не создан для серьезных отношений.
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