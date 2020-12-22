"Она же мама Вашего сына": Киркоров ошеломил народ горячим поцелуем

Практически каждый день в конце декабря на сцене "МДМ" идет мюзикл "Шахматы". В основе сюжета лежит история соперничества русского и американского гроссмейстеров на фоне холодной войны между СССР и США. Все идет своим чередом, однако иногда и на таких мероприятиях происходят незапланированные события.

прочитано 911 раз Певица Анастасия Стоцкая является одной из артисток нашумевшего представления. На недавнем показе мюзикла появился Филипп Киркоров. Он открыл второе отделение постановки, исполнив "Одну ночь в Бангкоке". ПО ТЕМЕ Появившийся на публике Киркоров превратился в Боярского "Освободить дорогу": жаждущий помоложе Киркоров отпустил любимого человека Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер Черно-белый костюм, непревзойденная подача и энергетика, исходящая от артиста, не остались незамеченными. После выступления поп-король позировал для фотографов вместе с Анастасией Стоцкой. Случилось неожиданное: Филипп Киркоров не сдержался и поцеловал артистку в губы. "Все, что происходило на этих выходных было ради тебя!" – обратился позднее Филипп Бедросович к Стоцкой, выложив фото страстного поцелуя. Очевидно, что сама Анастасия не была против такого внимания. Подписчики исполнителя прокомментировали событие: "Жаришка!" "Старая любовь не ржавеет", "Какая шикарная пара!". Не обошли комментаторы стороной и тему сына певицы. Отметим, многие поклонники уверены: Киркоров – отец старшего сына звезды Александра, поэтому ДНК тест она делать отказывается. "Конечно. Она же мама Вашего сына", "А потом все удивляются почему дети на него похожи", – высказались сторонники теории. Напомним, о романе пары ходили слухи еще в начале 2000-х. Позднее Анастасия Стоцкая не отрицала того, что была влюблена в Филиппа Киркорова. Однако она считает, что артист не создан для серьезных отношений.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

комментарии