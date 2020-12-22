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Шоу-бизнес
Предлагали 12 миллионов: Киркоров плюнул на новогодние корпоративы

Предлагали 12 миллионов: Киркоров плюнул на новогодние корпоративы

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новогодние корпоративы – золотая жила для представителей шоу-бизнеса. Привычный гонорар артистов в эту пору умножается на два, а то и на три. Но в этом году далеко не все согласились работать в декабре-январе. Причина всем известна: пандемия коронавируса.
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Сколько зарабатывает Филипп Киркоров, можно лишь предположить. Например, недавно поп-королю предложили 12 миллионов рублей за выступление на новогоднем корпоративе. Но артист отказался от этой работы. Он предпочел провести праздничные дни вместе со своими детьми.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Валерия тоже решила остаться дома. По словам ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина, мероприятие было запланировано в одном из российских городов и должно было состояться после 23:00, но из-за новых ограничений выступление певицы отменилось. Артистка вернула заказчикам более восьми миллионов рублей.

Николай Басков, напротив, будет работать в последние дни декабря и в новогодние праздники. Певец примет участие в съемках шоу. Также народный артист согласился выступать на корпоративах. Басков считает, что грустить уже невозможно и нужно наслаждаться каждым днем.

"Вдруг завтра мой последний день", – процитировал Николая Пятый канал.

Выступление Баскова стоит более десяти миллионов рублей. Высокий ценник и у Лолиты Милявской. В новогодние праздники она будет петь в Дубае. Анна Седокова согласилась на выступление в Сочи. Также востребованными артистами считаются Ольга Бузова (2,5 миллиона на выход), Сергей Жуков (3,5 миллионов) и Сергей Шнуров (11,5 миллионов).

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Филипп Киркоров появился на мюзикле "Шахматы". Певец выступил в необычном образе, из-за которого стал похож на Михаила Боярского.

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Автор: 22 декабря 2020, 21:55 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

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