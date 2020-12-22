Предлагали 12 миллионов: Киркоров плюнул на новогодние корпоративы

Новогодние корпоративы – золотая жила для представителей шоу-бизнеса. Привычный гонорар артистов в эту пору умножается на два, а то и на три. Но в этом году далеко не все согласились работать в декабре-январе. Причина всем известна: пандемия коронавируса.

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