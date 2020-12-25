Появились данные о предстоящей свадьбе Киркорова: Совет да любовь

По слухам, артист уже начал подготовку к предстоящему торжеству. Король отечественного шоу-бизнеса был замечен у известного дизайнера Аники Керимовой, которая как раз занимается пошивом свадебных нарядов для звезд.
Однако не все верят в то, что Филипп Киркоров готов вступить в брак. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, такие слухи звучат как "чушь собачья". Как отметил журналист, ему не особо интересны подобные истории, тем более, что все это сильно напоминает бред. "Тем не менее, от меня: совет да любовь!" – добавил он.
Стоит отметить, что, возможно, Филипп Киркоров обратился к Анике Керимовой не за свадебным костюмом. Артист всегда любил эпатажные наряды, ведь певец – первый модник на российской эстраде. Вероятно, музыкант задумал очередной экстравагантный образ, для создания которого требуется помощь профессионала.
Напомним, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория появилась на свет в 2011 году в США. Девочку родила суррогатная мать. Артист назвал малышку в честь бывшей жены Аллы Пугачевой и матери. Через год у звезды родился сын Мартин, он также появился в одной из клиник Америки благодаря сурмаме.
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