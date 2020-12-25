Появились данные о предстоящей свадьбе Киркорова: Совет да любовь

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Филипп Киркоров собирается связать себя узами брака. По словам певицы Алены Кравец, музыкант планирует жениться на матери своих детей, имя которой до сих пор никому неизвестно.

прочитано 1350 раз