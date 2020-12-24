Андрей Григорьев-Апполонов бросил беременную звезду "Дома-2" и женится на пенсионерке

Зять российского певца и его полный тезка Андрей Григорьев-Апполонов со скандалом бросил свою беременную девушку Селену Майер и готовится к свадьбе с 61-летней женщиной. Такого поворота поклонники не ожидали.

Роман Андрея и Селены был ярким и непродолжительным. Они встречались несколько месяцев, после чего девушка заявила, что беременна. Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что это не его ребенок, и бросил любимую.

32-летняя Селена Майер в шоке от такого поступка. Она уверена, что Андрей одумается и вернется, но артист настроен решительно. Он уже начал новые отношения, причем с женщиной гораздо старше себя. Более того, Селена узнала, что новая пассия Андрея ведьма и практикует колдовство, так что артиста может вообще приворожили.

Новая возлюбленная Андрея Григорьева-Апполонова – 61-летняя бизнесвумен Тамара Збигневская. Она уверена, что Андрей ее любит, и не видит ничего зазорного в большой разнице в возрасте. Между тем в новоиспеченной паре царит гармония, дело идет к свадьбе, рассказала Тамара в программе "На самом деле" Первого канала.

Селена Майер считает, что Андрей Григорьев-Апполонов с пенсионеркой из-за денег. Сейчас у всех артистов плохо с деньгами, поэтому он якобы ищет выгоду.

Девушка не скрывает своего отвращения к пожилой сопернице. Наблюдая за романтическими кадрами любовников, беременная Селена едва сдерживает рвотные позывы.