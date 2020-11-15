"Полная катастрофа": рыжий из "Иванушек" о бойкоте новогодних шоу

Андрей Григорьев-Апполонов не поддержал идею Валерия Меладзе игнорировать съемки в праздничных передачах. Он рассказал, что их коллектив уже принял участие в одной из телепрограмм.

Солист "Иванушек" заявил, что если им предложат сниматься и в новогодних шоу, они не собираются отказываться. Певец считает, что съемки в таких проектах для артистов необходимы, чтобы их вспомнили.

Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что Валерий Меладзе, скорее всего, поиронизировал. Исполнитель отметил, что в глобальном смысле его коллега прав. "Потому что происходит полная катастрофа у 1,5 миллионной индустрии людей, которая работает в сфере обслуживания, поддержки, помощи, СТН, включая гардеробщиц", – объяснил участник группы "Иванушки".

Ранее Валерий Меладзе в своем инстаграм-аккаунте призвал артистов отказаться от съемок в новогодних программах из-за введенных в Москве новых ограничений из-за коронавируса. Звезды отечественного шоу-бизнеса неоднозначно восприняли данную инициативу. Так, Лев Лещенко отчасти согласился с коллегой, но предложил более мягкие меры. Он считает, что надо брать гонорары за съемки в программах вместо полного бойкота.

Как писали "Дни.ру", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин и вовсе призвал оштрафовать Валерия Меладзе за такие идеи. По его словам, действия исполнителя находятся на грани предусмотренных статьей УК России призывов к массовым беспорядкам и саботажу. Политик уже призвал полицию, прокуратуру и суд оштрафовать исполнителя и обратился к творческому сообществу с призывом осудить певца. Заявление в отношении Валерия Меладзе направлено в ГУВД Москвы.