"Мальчишки, вы супер": Хазанова приласкали в окружении мужиков

Еврей по материнской линии, Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 года. Он прошел длинный путь от конферансье в оркестре Леонида Утесова до маэстро в разговорном жанре. Но на этом пародист и непревзойденный мастер репризы не остановился.
Хазанов выбрал театр. Геннадий Викторович освоил драматический жанр и сегодня известен как исполнитель главных ролей в спектаклях ведущих столичных театров. 1 декабря гениальному юмористу исполнилось 75 лет.
Певец Игорь Николаев опубликовал в своем микроблоге снимок, на котором предстал с приятелями на каком-то междусобойчике. На фото предстал он сам, Ефим Шифрин и Владимир Винокур. В кругу другу друзей оказался и юбиляр, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.
Музыкант поздравил юмориста с юбилеем и пожелал долгих лет жизни. Николаев в шутку отметил, что опубликованное им фото является универсальным – с помощью него можно поздравлять всех, кто представлен на снимке.
"Всегдашнее наслаждение от застольных бесед, тонкого юмора и чувства слова! Будьте здоровы и счастливы еще много лет!" – написал в своем "Инстаграм" Игорь Николаев.
Поклонники подхватили волну поздравлений и пожелали Геннадию Хазанову крепкого здоровья и бодрости. "Мальчишки, вы супер"; "Мы тоже поздравляем Геннадия Викторовича с Юбилеем! Крепкого здоровья, счастья!" – написали фолловеры.
4 декабря в 19:45 мск на телеканале "Культура" выйдет программа "Линия жизни" с участием юбиляра Геннадия Хазанова.
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