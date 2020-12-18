Звезда сериала "Чики" рассекретила своего любовника-иностранца

Российская актриса Ирина Горбачева дала откровенное интервью и рассказала подробности личной жизни. Оказывается, этот год прошел для нее довольно продуктивно.

Помимо сериала "Чики", который стал очень популярным среди зрителей, актриса Ирина Горбачева участвовала в этом году еще в двух крупных проектах – "Обратная связь" и "Огонь".

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Также этот год стал для актрисы удачным и в личном плане. Она обрела возлюбленного и стала выглядеть намного счастливее. Только имя своего спутника она не раскрывала.

Теперь 32-летняя Ирина Горбачева разоткровенничалась и поведала детали личной жизни своим поклонникам. Ее возлюбленным стал украинский музыкант Антон Савлепов.

Ирина Горбачева поведала, что пара живет на две страны. Однако это не мешает им поддерживать отношения. Актрисе нравится образ мысли возлюбленного и его работы.

"У нас схожее устройство мозга. А подобное притягивает подобное", – рассказала Горбачева.

На вопрос о свадьбе актриса сказала в шуточной форме. Ее пока на свадьбу не пригласили, поэтому и она позвать никого не может.

Напомним, что Ирина Горбачева состояла в браке с 2015-го по 2018-й год. Ее бывший муж – Григорий Калинин, с которым звезда фильма "Огонь" рассталась из-за измен. Новый ее возлюбленный Антон Савлепов тоже разведен, пишет "7 дней".



