Оголившаяся перед незнакомцем Тодоренко извинилась перед Топаловым

Регина Тодоренко разрешила прикоснуться к себе незнакомому мужчине. Телеведущая сделала это ради съемок.

Регина Тодоренко стала одной из популярных представительниц шоу-бизнеса. Несмотря на опалу после неосторожного высказывания о домашнем насилии, телеведущая согласилась принять участие в шоу "Ледниковый период" и тем самым вновь влюбила в себя публику. Некоторые даже пророчат ей победу в этом сезоне проекта.

Интернет-пользователи активно следят за новыми публикациями Регины в "Инстаграм". Например, недавно знаменитость показала, как готовится к съемкам. На кадрах можно увидеть саму телеведущую и некоего мужчину с эластичным широким жгутом.

Незнакомец попросил Регину поднять кофту. Та согласилась, чтобы мужчина смог обмотать ее талию жгутом. Телеведущая оголила плоский живот и на всякий случай извинилась перед супругом. Смотря в камеру, она произнесла: "Прости, муж. Работа у меня такая". В съемках какого проекта на этот раз приняла участие знаменитость, пока неизвестно.

Напомним, Регина Тодоренко в браке с экс-солистом группы Smash!! Владом Топаловым уже два года. В конце 2019-го у супругов родился сын Михаил, которого они иногда называют Майклом. Телеведущая часто показывает подписчикам фото и видео с малышом, который порой удивляет своими способностями.