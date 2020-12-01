Хабенский бросил сына в важный день

Этот год для Константина Хабенского, как и для многих, оказался сложным. В настоящий момент он мечется между несколькими городами. В Москве его ждут супруга и дочери. В питерском театре актер играет в моноспектакле "Контрабас", а в Твери – снимается в новом сериале.
Осенью сын Хабенского Иван, который живет вместе с бабушкой в Барселоне, отметил 13-летие. Константин не смог увидеться с наследником в особенный день не только из-за занятости. Как известно, авиасообщения между странами ограничены в связи с пандемией коронавируса. Вылететь из России в Испанию пока нельзя.
Коллеги Хабенского уверяют: актер очень скучает по сыну. В последний раз он виделся с наследником в мае. Несмотря на разлуку, Константин продолжает поддерживать связь с Иваном и помогает ему финансово.
Напомним, в конце 2008 года скончалась возлюбленная Хабенского Анастасия, которая и подарила актеру сына. В настоящий момент Константин женат на актрисе Ольге Литвиновой. Она родила артисту двух наследниц. Одну из дочерей Константина зовут Александрой, имя второй – неизвестно.
Популярные темы форума
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Достали уже!
Как понравится грузину?
Воспитание детей
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Д Н Ишки прикольный форум!
Вопрос к мужчинам