Кто подставил Дзюбу с утечкой похабного видео

В Сети весь день активно обсуждают "слив" интимного видео футболиста Артема Дзюбы. Многие задаются вопросом, кто подставил капитана сборной России.

Имя капитана "Зенита" Артема Дзюба вновь мелькает в заголовках новостей. Однако в этот раз спортсмен привлек внимание не своим профессионализмом, а другими качествами.

Телеграм-каналы опубликовали видео интимного характера, на котором российская звезда удовлетворяет себя и корчит гримасу. Известие об этом активно растиражировали российские СМИ.

Более того, у случившегося уже есть определенные последствия. Так, например, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым отказался вызвать Артема Дзюбу на предстоящие сборы. По всей видимости, удар по репутации спортсмена оказался существенным.

Теперь стало известно, что Дзюба, скорее всего, не удивлен тому, что деликатное видео с его участием просочилось в Интернет. По информации телеграм-канала "Baza", телефон футболиста взломали еще две недели назад. Таким образом, можно предположить, что звезду подставили неизвестные хакеры, которые, впрочем, не предъявили потерпевшему никаких требований.

На данный момент Дзюба не комментировал произошедшее. Он лишь оградил себя от издевательств, отключив комментарии в соцсетях.