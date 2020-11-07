"Начали торговать телом?": Бондарчук столкнулась с финансовыми проблемами

Личный блог экс-супруги российского кинорежиссера пестрит дорогими брендами и различными предметами роскоши. По словам самой Бондарчук, она никогда не страдала из-за нехватки финансов.
Однако последний пост звезды сильно подкосил ее репутацию. Журналистка и телеведущая опубликовала фотографии в стиле ню, вызвав неадекватную реакцию общественности.
Светлане Бондарчук даже пришлось замазать некоторые части тела, чтобы ее снимки не были заблокированы. Таким образом бизнесвумен прорекламировала собственный проект. Стоит отметить, что бывшая возлюбленная режиссера вызвала бурную реакцию аудитории.
"У вас деньги закончились? Зачем телом торгуете?", – подметили недовольные комментаторы.
Обнаженные кадры Бондарчук разлетелись по всему интернету. Ходят слухи, что после развода с Федором доходы звезды заметно упали. Напомним, что новый супруг Светланы является директором дизайнерского агентства. Похоже, что 46-летний Сергей Харченко не смогут закрыть все потребности звезды, и ей пришлось самостоятельно выкручиваться.
Более того, недавно Светлана Бондарчук заявила, что хотела бы снова стать мамой. Остается только гадать, новые фотографии телезвезды это еще один способ выделиться или пиар-ход, позволивший заработать на коляску будущему наследнику.
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