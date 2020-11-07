"Начали торговать телом?": Бондарчук столкнулась с финансовыми проблемами

Многочисленная аудитория Светланы Бондарчук привыкла к семейным фотографиям и повседневным образам теледивы. Публика не была готова к откровенным снимкам артистки. Ярые поклонники предположили, что таким способом Светлана пытается заработать.

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