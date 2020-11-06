Клюкину из "Холостяка" заподозрили в беременности

В 2016 году Дарья Клюкина стала участницей пятого сезона шоу "Холостяк". Она боролась за внимание актера Ильи Глинникова, но спустя несколько недель решила покинуть проект. В следующем году телезрители снова увидели девушку в романтическом шоу. Она дошла до финала, очаровав Егора Крида.
Вскоре после проекта Клюкина повстречала бизнесмена Владимира Чопова, за которого вышла замуж в 2019-ом. Поклонники логично рассуждают: следующим этапом в отношениях супругов должно быть рождение ребенка. И, вероятно, это скоро произойдет.
С недавних пор Дарья стала скрывать фигуру просторной одеждой. Например, накануне она предпочла надеть жилетку, которая явно на несколько размеров больше. А еще раньше девушка позировала перед фотографом в скрывающим талию платье. "Мне одной кажется, что она беременна?", – задался вопросом один из подписчиков.
Клюкина пока никак не комментирует домыслы поклонников.
Напомним, в прошлом месяце Дарья поддержала сбившую насмерть человека Викторию Короткову, которая тоже принимала участие в шоу "Холостяк". По мнению Клюкиной, перепуганной девушке еще повезло: "Отделалась гематомами и сотрясением мозга".
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