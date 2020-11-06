"Надо потерпеть": 77-летняя Чурикова о борьбе с коронавирусом

Инна Чурикова – одна из ведущих актрис московского театра "Ленком". Она служит в нем почти полвека. И большую часть времени – под началом Марка Захарова.

Захаров для Чуриковой – друг, наставник, учитель, режиссер. А еще очень принципиальный человек.

"Это везение и счастье, что он был в нашей жизни, – рассказала актриса. – Когда он только пришел, то на одном из собраний рассказал про анонимки, которые получает. "Если вы не будете подписываться, я буду все письма выбрасывать", – предупредил он. И больше ни одного письма не было".

Марк Захаров ушел из жизни на 86 году жизни в сентябре 2019 года. Как живет Инна Чурикова после ухода худрука "Ленкома"? Об этом она рассказала на открытии памятника знаменитому режиссеру. "Слава богу, не болею, вирус не подхватывала, стараюсь проводить больше времени на улице. Я полна сил, я хочу работать! Но надо потерпеть, когда вирус наш коронный хотя бы немного успокоится", – заверила Инна Михайловна. Она права – 6 ноября в России впервые выявили больше 20 тысяч случаев коронавируса за сутки...

Напомним, сегодня Инна Чурикова занята в двух спектаклях "Ленкома" – "Аквитанская львица" (Алиенора) и "Ложь во спасение" (Бабушка). Ближайшие постановки с ее участием значатся в афише 16 и 17 ноября. И, как всегда на постановках с ее участием, ожидается аншлаг.