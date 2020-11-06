Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Пятница
6 ноября
Лента новостей
13:51
"Наслаждайтесь": 19-летний сын Канделаки кокетничал с Собчак
13:44
В Москве избили футболиста
13:28
"Сбежала из стационара": Леру Кудрявцеву прилюдно унизили
13:26
Семья с пятью детьми погибла при пожаре
13:22
"Сильно ударил меня": Асмус получила промеж глаз
13:18
"Это оказалось сложной для меня задачей": Полина Гагарина снялась в откровенном проекте
13:13
Ягудин и Тотьмянина показали интимный кадр
13:12
Появились слухи об отставке Путина из-за проблем со здоровьем – в Кремле ответили
13:08
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:04
Во всей Сирии пропало электричество
12:58
Жители ХМАО погуляли на вечеринке с трупом приятеля
12:55
У Зеленского оценили вероятность войны с Россией за воду для Крыма
12:54
Пьяную певицу МакSим увезли в реанимацию после потери ребенка
12:49
В море в Сочи нашли тело бизнесмена
12:43
"Скоро затмит папу": сын Лазарева поразил народ своим обаянием
12:35
"Подлец, конечно, редкостный": Иван Охлобыстин обрушился на американца из "Интернов"
12:32
Кому положена прибавка к пенсии в 2021 году
12:28
Введет ли Байден новые санкции против России
12:18
Эксперт поставил крест на мечте Лукашенко: Как до выборов уже не будет
11:48
Хилькевич накрасила маленькую дочь перед походом в ресторан
11:43
Виктория Боня показала нового члена семьи
11:40
У мужа появилась любовница: вскрылась правда про фото неузнаваемой Заворотнюк
11:32
"Надо потерпеть": 77-летняя Чурикова о борьбе с коронавирусом
11:09
Мария Кожевникова с детьми забаррикадировалась дома
11:05
"Поехала и ударилась головой": певица Слава затащила в стриптиз-клуб коня
11:03
Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 20 тысяч случаев за сутки
10:43
Генпрокуратуру России не удовлетворил ответ ФРГ на запросы по Навальному
10:24
В России хотят ввести новый налог: кто будет платить больше государству
10:21
Бери глубже: бесстыжий Панин горлом ублажил похотливого мужика
10:08
Стало хуже: Ярмольник в больнице с двусторонней пневмонией
10:05
Киркоров поставил крест на отношениях с Пугачевой
09:48
Моргунова жестко отреагировала на слова Березина про ее алкоголизм: С ума сошел
09:35
"Четыре месяца до смерти": убитая горем вдова Этуша шокировала страшной новостью
09:13
Собянин выступил против самолечения при COVID-19
09:10
Фура врезалась в отбойник на МКАДе
08:39
"В жизни нет смысла": появилось сообщение о самоубийстве Стаса Костюшкина
08:35
Трамп заявил о легкой победе на выборах
06:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 ноября 2020 года
03:59
Беременная звезда сериала "Деффчонки" раскрыла пол ребенка и разревелась
02:12
"Трудно сказать": Брухунова сомневается в похожести ребенка на Петросяна
23:55
Волочкова огрызнулась в адрес обвинивших ее в профнепригодности хейтеров
22:01
Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко
22:00
"У них ничего не осталось": Астахов о живущих на последние гроши вдове и дочери Баталова
21:43
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
21:26
Под Волгоградом нашли тело пропавшей 10-летней девочки и её убийцу
21:06
Финансовый консультант назвала главные правила экономии семейного бюджета
20:46
Звезду "Интернов" увезли на скорой после жуткой травли: Меня выворачивает
20:46
Минздрав назвал главный симптом коронавируса: Встречается почти у всех
20:37
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
20:30
В Тулу приехал уникальный поезд-музей истории ВОВ "Поезд победы"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем
Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"
"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"
Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение
Слила аудиозапись разговора: дочь Успенской крупно подставила мать
Шоу-бизнес

"Надо потерпеть": 77-летняя Чурикова о борьбе с коронавирусом

Инна Чурикова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инна Чурикова – одна из ведущих актрис московского театра "Ленком". Она служит в нем почти полвека. И большую часть времени – под началом Марка Захарова.
прочитано 381 раз

Захаров для Чуриковой – друг, наставник, учитель, режиссер. А еще очень принципиальный человек.

ПО ТЕМЕ

"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"

"Занималась с ним во сне любовью": интимные откровения 77-летней Чуриковой на могиле Захарова

 Инна Михайловна Чурикова

Инна Михайловна Чурикова актриса театра и кино

"Это везение и счастье, что он был в нашей жизни, – рассказала актриса. – Когда он только пришел, то на одном из собраний рассказал про анонимки, которые получает. "Если вы не будете подписываться, я буду все письма выбрасывать", – предупредил он. И больше ни одного письма не было".

Марк Захаров ушел из жизни на 86 году жизни в сентябре 2019 года. Как живет Инна Чурикова после ухода худрука "Ленкома"? Об этом она рассказала на открытии памятника знаменитому режиссеру. "Слава богу, не болею, вирус не подхватывала, стараюсь проводить больше времени на улице. Я полна сил, я хочу работать! Но надо потерпеть, когда вирус наш коронный хотя бы немного успокоится", – заверила Инна Михайловна. Она права – 6 ноября в России впервые выявили больше 20 тысяч случаев коронавируса за сутки...

Напомним, сегодня Инна Чурикова занята в двух спектаклях "Ленкома" – "Аквитанская львица" (Алиенора) и "Ложь во спасение" (Бабушка). Ближайшие постановки с ее участием значатся в афише 16 и 17 ноября. И, как всегда на постановках с ее участием, ожидается аншлаг.

Автор: 6 ноября 2020, 11:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко
Анонимные откровения чиновников о ситуации в Белоруссии: Сплошная ложь и беззаконие
США повторяют судьбу Советского Союза – эксперт
Лукашенко загнал себя в угол – политолог

Шоу-бизнес

"Сильно ударил меня": Асмус получила промеж глаз
Ягудин и Тотьмянина показали интимный кадр
Пьяную певицу МакSим увезли в реанимацию после потери ребенка
"Скоро затмит папу": сын Лазарева поразил народ своим обаянием

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
Сериалы

Беременная звезда сериала "Деффчонки" раскрыла пол ребенка и разревелась

Актриса дала волю эмоциям
Шоу-бизнес

"Четыре месяца до смерти": убитая горем вдова Этуша шокировала страшной новостью

Супруга актера не понимает, почему и как это случилось
Шоу-бизнес

Ягудин и Тотьмянина показали интимный кадр

Фигуристка отметила день рождения

Шоу-бизнес

"Поехала и ударилась головой": певица Слава затащила в стриптиз-клуб коня

Артистка шокировала своим поведением

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
Татьяна Тотьмянина потрясла преображением: Недосягаемый величины человек

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+