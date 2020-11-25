"Это заболевание, с этим жить сложно": Вербицкая рассказала о страшных причинах развода

Популярная телеведущая много лет счастлива в браке с оператором Александром Дудовым. Возлюбленные нашли друг друга уже тогда, когда у Ларисы родился ребенок от первого брака. Вспоминать тот неудавшийся роман она не любит, но иногда делает исключения.

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