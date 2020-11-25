"Это заболевание, с этим жить сложно": Вербицкая рассказала о страшных причинах развода

Так, в новом выпуске программы "Секрет на миллион" на "НТВ" она станет гостьей. Телеведущая расскажет о секретах своей молодости и красоты, ведь все отмечают, что в свои 60 она выглядит не больше, чем на 35.
Также поклонники услышат и о личной жизни Ларисы Вербицкой, о которой до этого сообщалось не так много. Известно, что в 70-е годы она познакомилась с мужчиной по фамилии Вербицкий, но их брак вовсе не стал удачным. В анонсе передачи Вербицкая вспоминает, что в отношениях мужчина проявлял агрессию, а она "взяла ребенка и ушла", потому что уверена, что "это заболевание, жить с этим сложно".
Именно так, в итоге, Лариса и осталась совсем одна с сыном Максимом на руках. Ведущая переехала жить к родителям, и никто не верил, что у нее есть шанс на счастливый брак. Однако и тут она смогла удивить всех: во время циркового представления покорила Дудова. Сегодня Максим считает отцом именно Александра, а он, в свою очередь, до сих пор по уши влюбленный в его маму верный супруг.
Напомним, во втором браке Лариса Вербицкая родила дочь Инну. Звезда старается относиться к девушке очень внимательно, так как из-за критики в подростковом возрасте та одно время страдала от серьезных расстройств пищевого поведения.
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