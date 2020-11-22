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Замужняя Тодоренко была замечена за поцелуем с другим мужчиной

Замужняя Тодоренко была замечена за поцелуем с другим мужчиной

Регина Тодоренко. Фото:Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Очередной выпуск шоу "Ледниковой период" преподнес массу поводов для обсуждений. Неожиданный поступок Регины Тодоренко затмил даже самые неудачные поддержки и громкие падения звезд на льду. Выступление актрисы закончилось поцелуем в губы с ее напарником Романом Костомаровым.
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Каждую неделю деятелям искусства и артистам приходится придумывать обновленную тематику номеров. На этот раз Регина Тодоренко вместе с Олимпийским чемпионом решили порадовать телезрителей чувственной композицией.

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"Хочется развестись": Тодоренко откровенно о браке с Топаловым

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Татьяна Александровна Навка фигуристка

Они выбрали весьма выигрышное музыкальное сопровождение: великого тенора Лучано Паваротти – "Карузо". Белоснежное платье из шифона только дополняло невинный образ Тодоренко. Однако кульминация номера, которая должна была удивить жюри, задела исключительно чувства телезрителей.

Профессиональные фигуристы не оценили страстного подхода Регины и посетовали, что на этот раз пара не дотянула до отличных оценок. Остается только гадать, какой же этап будет следующим в отношениях Тодоренко и Костомарова, если уже классические поцелуи не приносят должного успеха.

"Всем участникам хочется ставить максимальный балл. Сегодня, по сравнению с прошлым номером, мне немножко не хватило. Мы, конечно, придираемся. Но хочется, чтобы вы сделали что-то такое, чтобы нас всколыхнуло", – заявила Татьяна Навка.

Стоит отметить, что поцелуй на льду стал еще одним поводом для конфликтов в семье Тодоренко. Накануне телеведущая пообщалась с психологом о личной жизни. Знаменитость призналась, что ее брак с Владом Топаловым далек от совершенства. Остается только гадать, смогут ли звезды сохранить теплые семейные отношения к концу проекта на льду.

Автор: 22 ноября 2020, 11:37 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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