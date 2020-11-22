Замужняя Тодоренко была замечена за поцелуем с другим мужчиной

Каждую неделю деятелям искусства и артистам приходится придумывать обновленную тематику номеров. На этот раз Регина Тодоренко вместе с Олимпийским чемпионом решили порадовать телезрителей чувственной композицией.
Они выбрали весьма выигрышное музыкальное сопровождение: великого тенора Лучано Паваротти – "Карузо". Белоснежное платье из шифона только дополняло невинный образ Тодоренко. Однако кульминация номера, которая должна была удивить жюри, задела исключительно чувства телезрителей.
Профессиональные фигуристы не оценили страстного подхода Регины и посетовали, что на этот раз пара не дотянула до отличных оценок. Остается только гадать, какой же этап будет следующим в отношениях Тодоренко и Костомарова, если уже классические поцелуи не приносят должного успеха.
"Всем участникам хочется ставить максимальный балл. Сегодня, по сравнению с прошлым номером, мне немножко не хватило. Мы, конечно, придираемся. Но хочется, чтобы вы сделали что-то такое, чтобы нас всколыхнуло", – заявила Татьяна Навка.
Стоит отметить, что поцелуй на льду стал еще одним поводом для конфликтов в семье Тодоренко. Накануне телеведущая пообщалась с психологом о личной жизни. Знаменитость призналась, что ее брак с Владом Топаловым далек от совершенства. Остается только гадать, смогут ли звезды сохранить теплые семейные отношения к концу проекта на льду.
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