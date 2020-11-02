Актрису Медведеву преследуют несчастья: Лег спать и не проснулся

Ирина Медведева наконец-то смогла вернуться к супругу в Париж. В октябре актриса срочно вылетела Белоруссию, чтобы помочь свой матери. Родительница была в тяжелом состоянии из-за COVID-19.
Пока Медведева суетилась, узнала о смерти маминого крестника, который "лег спать и не проснулся". Также актрисе сообщили об операции, которую перенесла племянница. Ей вырезали аппендицит.
Но и это еще не все. Также сестре Ирины поставили предварительный диагноз "пневмония". К счастью, это оказалось ложным предположением.
Медведева улетела во Францию только после того, как мама пошла на поправку, а сестра сообщила успокаивающие новости. Оказавшись в Париже, актриса опубликовала в "Инстаграм" снимок, сделанный на фоне Эйфелевой башни. Поклонники поддерживают Ирину и надеются, что на этом несчастья закончились.
Напомним, почти два месяца назад Медведева узнала о смерти бабушки, с которой была очень близка. Из-за трагического события актриса почувствовала себя старше на 10 лет. Так Ирина поняла, что люди взрослеют только после тяжелой утраты родных.
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