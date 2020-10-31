"Теряла сознание от уколов": Медведева рассказала о борьбе с недугом

Артистка рассказала о том, как боролась со страшными высыпаниями на лице. Ирина Медведева смогла победить недуг, пройдя нелегкий путь.

Звезда комедийной передачи "6 кадров" рассказала о том, как лечилась в попытках сделать кожу здоровой. После 30 лет у актрисы появилаясь угревая сыпь, которая портила ей не только внешность, но и настроение. Ирина Медведева посетила приемы множества медиков, которые не могли помочь женщине справиться с акне.

"Один главный врач известной клиники на глаз, без анализов, определила у меня стафилококк. Сразу назначила жесткие уколы, от которых я два раза теряла сознание", – призналась Ирина. Она добавила, что другой врач указал в качестве причины высыпаний гормональные проблемы, а косметолог заявил, что она неправильно ухаживает за кожей, поэтому и мучается с прыщами. Также звезду убедили пропить полугодовой курс антибиотиков, который не смог помочь ей вернуть здоровый вид.

Однажды друг посоветовал артистке пройти тест на непереносимость глютена (Сложного белка. который содержится в зернах злаков, – Прим. ред.). Женщина сдала анализы, что сыграло важную роль в ее борьбе за красоту. Как оказалось, акне появилось на лице актрисы из-за того, что у нее аллергия на глютен. Знаменитость отказалась от выпечки и ее лицо очистилось от высыпаний. Сейчас Ирина Медведева продолжает соблюдать безглютеновую диету.