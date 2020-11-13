Не как Дзюба: как обезопасить себя от "слива" интимных фото и видео

"Миром правят жажда власти, секс и чувство голода", – сказал Зигмунд Фрейд. Многие любят секс и все, что с ним связано. Это вызывает эмоции и наполняет нас! И хоть раз каждый из нас посылал своей второй половинке эротическое фото или видео, уверена психолог Элеонора Князева.

Как отметила специалист, в этом случае всегда надеешься на добросовестность своего партнера, с которыми и обмениваешься контентом сексуального содержания. "Что толкает людей для записи подобного? Эмоции. Возбуждение. Желание!" – говорит психолог.

Именно в таком состоянии был Артем Дзюба, чье имя теперь ассоциируется не с тем, что он талантливый спортсмен и легенда чемпионата мира, а с тем, что его секс-видео "слили" в интернет. Его уже отстранили от игры и временно исключили из сборной.

Элеонора Князева напомнила, что подобная ситуация произошла с Заслуженной артисткой России Наталией Королевой: секс-видео с супругом распространяли по Сети и упоминали во всех интернет-изданиях. Именно за этот "слив" депутат Виталий Милонов призвал лишить Наташу Королеву звания заслуженной артистки РФ. (За что, за секс с супругом?) Он назвал ее поведение "недостойным звания Народной артистки", а сам Виталий, по всей видимости, не таким образом появился на свет.

"Очень жаль, что в обществе осуждают не тех, кто "сливает" подобное в Сеть, предавая доверие человека, не тех, кто публикует чужие фото в интернет-изданиях, а тех, кто просто занимается сексом и фотографирует процесс на камеру в порыве страсти!" – сетует психолог.

По словам Элеоноры Князевой, давно замечено, что в обществе рады подобным скандалам, которые связаны с "падением" человека. Это говорит о том, что хайп и негатив вызывает более сильную реакцию, нежели позитивные моменты.

По мнению специалиста, если в случае с Натальей Королевой "слив" произошел через хакера, и потом это все подхватила и стала обсуждать пресса, то в случае с Артемом Дзюбой – это сделала девушка, которая была на том конце провода.



"Видимо, она хотела рассказать, что именно на нее мастурбировал футболист, тем самым повысив самооценку и подпортив человеку репутацию, карьеру и нервы", – считает Элеонора Князева.

Психолог уверена, что вопрос назревает явно не о том, зачем мужчины и женщины снимают секс-видео или по FaceTime мастурбируют друг на друга, а почему со стороны закона нет защиты права на частную жизнь? Почему не преследуется по закону люди, которые без разрешения публикуют подобное в Сети? Именно эти нарушения должны обсуждаться, ведь в такой ситуации может оказаться любой человек, говорит специалист.

"Поэтому, если вы не хотите оказаться в казусной ситуации из-за недобросовестности партнера, показывайте свои прелести при встрече", – советует психолог.