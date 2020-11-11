Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

Бывший КВНщик и звезда телеканала СТС Сергей Светлаков заразился коронавирусом. Состояние 42-летнего шоумена ухудшилось настолько, что потребовалась госпитализация. Его доставили в одну из московских клиник.
После небольшого обследования стало ясно: оставлять Светлакова с поражением легких в этой больнице нельзя. Спустя некоторое время актера перевезли в другое медучреждение, где есть все условия для лечения пациентов с COVID-19.
Стоит отметить, что в последнее время в Сети Сергей не был активным. Одна из последних публикаций шоумена в "Инстаграм" – видео с празднования 75-летия матери Галины Григорьевны, записанное в прошлом месяце.
Напомним, недавно Ксения Собчак показывала совместное фото со Светлаковым. На нем шоумен был запечатлен в фирменной толстовке журналистки. Телеведущая пообещала, что в скором времени представит результат совместной работы с Сергеем.
Тогда пользователи Сети заметили, что актер сам на себя не похож. Он позировал со странной гримасой и в тени. "Светлаков уже не тот", "Как смерть", – писали фолловеры Ксении.
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