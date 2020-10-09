Знаменитый актер раскрыл причину ухода из МХТ

Александр Молочников считался одним из любимых молодых режиссеров Олега Табакова. Артист вспомнил мэрта отечественной сцены и кино и рассказала о том, почему ушел из его театра.

Выпускнику ГИТИСа очень льстило внимание старшего коллеги, и он делал все, чтобы не разочаровать его. Своего покойного наставника Александр Молочников вспоминает с большим уважением.

Он признался, что он очень волновался, работая с таким признанным мастером перевоплощения. Режиссер отметил, что Олег Табаков был впечатлен его первым спектаклем. Молочников добавил, что у художественного руководителя МХТ имени Чехова была такая черта: он вдруг становился одержим кем-то одним. А потом это так же быстро проходило.

28-летний Александр Молочников с грустью вспоминает о последних днях мастера. После смерти наставника режиссер покинул МХТ. Его увольнение обошлось без громкого скандала.

"Было как-то ясно, что со всей этой переменой власти в театре, чтобы не думать обо всех этих пертурбациях, нужно начать новую работу. И мы ее начали", – раскрыл причину своего ухода артист. Сейчас Александр Молочников сотрудничает с Театром на Малой Бронной, на сцене которого скоро пройдет премьера его постановки "Бульба. Пир".

Как писали Дни.ру", Александру Молочникову приписывают роман с Екатериной Варнавой. Пара не комментирует отношения, однако на красной дорожке "Кинотавра" они появились вместе и с удовольствием позировали перед камерами. Еще в весеннем интервью Ксении Собчак актриса рассказала, что переживает влюбленность в мужчину, с которым познакомилась на шоу "Танцы со звездами". Молодой режиссер, кстати, был одним из участников проекта.

