"Что с тобой с годами стало?": Сукачев поражен вредностью жены

Гарик Сукачев и Ольга Королева в браке 38 лет. Их можно назвать одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Недавно музыкант рассказал, в чем секрет долгих отношений с супругой.

Сукачев и Королева познакомились, будучи подростками. Ему было 16, а ей – 14. Уже тогда Гарик заметил непростой характер возлюбленной. В беседе с журналистами музыкант признался, что спустя десятилетия ему стало сложнее договариваться с супругой.

Однако артист добавил: несмотря на вредность, жена у него такая же прекрасная, как и в годы знакомства. Замечания насчет характера Сукачев не боится говорить супруге в лицо. "Слушай, Оля, ты была такая милая, чудная. Конечно, с вреднецой, но что же с тобой с годами стало?", – процитировал себя Гарик в интервью.

По мнению музыканта, компромисс является залогом крепких отношений. Он не скрывает, что может влюбиться в кого-либо, но понимает: это чувство – не любовь. Также Сукачев убежден, что если мужчина живет на две семьи, то значит, он не любит ни одну из этих женщин.

Напомним, у супругов есть двое детей. В 1985 году на свет появился сын Ольги и Гарика – Александр. Он стал режиссером, окончив английский Университет Роухэмптон. 16 лет назад в семье произошло пополнение: родилась дочь Анастасия.