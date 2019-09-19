Гарик Сукачев объявил о смерти музыканта Александра Васильева

Умер экс-барабанщик советской рок-группы "Центр" Александр Васильев. О трагедии сообщил артист Гарик Сукачев на своей странице в "Фейсбуке".
"Не стало Александра Васильева – замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы "Центр", мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери. Приносим соболезнования всем, кто был с ним знаком", – написал Сукачев. Кончину Васильева подтвердила и его бывшая жена, уточняет телеканал "360".
Популярные темы форума
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Помогите советом, как отвадить помойных собак гадить аозле калитки?
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Дочки ....матери