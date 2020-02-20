"Глубокий старик": Виторган показал неожиданно постаревшего Сукачева

Максим Виторган и Гарик Сукачев поужинали на заправке города Можайска, о чем первый отчитался в своем инстаграм-аккаунте. На снимке поклонники увидели только музыканта, который держит в руках шаурму. Публикацию Виторгана Сукачев решил опубликовать у себя в "Сторис" и подписал:
"По простому, на заправке".
Подписчики актера не ожидали увидеть Игоря Ивановича таким постаревшим. Видно множество глубоких морщин на его лице. Стоит отметить, что в собственном профиле музыкант выглядит куда моложе. Пользователи начали удивленно комментировать публикацию Виторгана.
"Глубокий старик…", "Даже для 60 старым выглядит", "Я думала, он моложе", "Что с ним?! Он так постарел", "Какой он здесь старенький...", – написали подписчики актера.
Однако многие были рады увидеть рок-звезду и решили поностальгировать по 90-ым.
Напомним, в 2019 году музыкант выпустил новый сольный альбом. А в новогодние праздники Игорь Иванович публиковал в своем профиле фотографии и видео из Антарктиды.
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