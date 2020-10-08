"Ты не болеешь?": 86-летняя мать отчитала исхудавшего Игоря Крутого

Маме композитора Игоря Крутого уже 86 лет. Но она в добром здравии. И запросто может отругать знаменитого сына, несмотря на то что ему самому 56 лет, он – Народный артист России и сам давно дед. Об этом Игорь Яковлевич рассказал за кулисами конкурса "Детская Новая волна" в международном центре 'Артек" в Крыму.



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