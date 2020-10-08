"Ты не болеешь?": 86-летняя мать отчитала исхудавшего Игоря Крутого

"Мама живет полноценной жизнью, – заверил Игорь Крутой. – Мы часто видимся, живем через дорогу, но я стараюсь ей не надоедать. Она не любит говорить о здоровье, не зацикливаться на нем. На вопрос о самочувствии отвечает: "Согласно паспортным данным". Мол, сколько Боженька ей отмерил жизни, столько и хорошо".
"Мама может меня и поругать и укорить, – признался Игорь Яковлевич. – Ей может не понравиться песня, какой-то мой ответ в интервью. И она начинает критиковать. Может не понравиться, как я выгляжу, мол, ее люди спрашивают, почему я так похудел, не болею ли. Много заморочек".
Напомним, мама композитора Светлана Семеновна Крутая родилась 16 февраля 1934 года, много лет проработала лаборанткой санэпидемстанции.
Рассказал Игорь Крутой и о живущих в разных концах мира внуках. "Я не хотел бы, чтобы они выходили на сцену, мне это не нравится, – заверил маэстро. – Потому что у нас такая чертова профессия, что надо быть или первым, или не заниматься ею вовсе. Середнячкам в ней быть неприлично. У средней внучки есть талант. Но станет ли это её профессией? Я бы не хотел. Только если она сама будет настаивать".
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