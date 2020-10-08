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Шоу-бизнес

"Ты не болеешь?": 86-летняя мать отчитала исхудавшего Игоря Крутого

Игорь Крутой. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Маме композитора Игоря Крутого уже 86 лет. Но она в добром здравии. И запросто может отругать знаменитого сына, несмотря на то что ему самому 56 лет, он – Народный артист России и сам давно дед. Об этом Игорь Яковлевич рассказал за кулисами конкурса "Детская Новая волна" в международном центре 'Артек" в Крыму.
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"Мама живет полноценной жизнью, – заверил Игорь Крутой. – Мы часто видимся, живем через дорогу, но я стараюсь ей не надоедать. Она не любит говорить о здоровье, не зацикливаться на нем. На вопрос о самочувствии отвечает: "Согласно паспортным данным". Мол, сколько Боженька ей отмерил жизни, столько и хорошо".

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Игорь Яковлевич Крутой композитор

"Мама может меня и поругать и укорить, – признался Игорь Яковлевич. – Ей может не понравиться песня, какой-то мой ответ в интервью. И она начинает критиковать. Может не понравиться, как я выгляжу, мол, ее люди спрашивают, почему я так похудел, не болею ли. Много заморочек".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Напомним, мама композитора Светлана Семеновна Крутая родилась 16 февраля 1934 года, много лет проработала лаборанткой санэпидемстанции.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Рассказал Игорь Крутой и о живущих в разных концах мира внуках. "Я не хотел бы, чтобы они выходили на сцену, мне это не нравится, – заверил маэстро. – Потому что у нас такая чертова профессия, что надо быть или первым, или не заниматься ею вовсе. Середнячкам в ней быть неприлично. У средней внучки есть талант. Но станет ли это её профессией? Я бы не хотел. Только если она сама будет настаивать".

Автор: 8 октября 2020, 19:15

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
Ответить
Игорь действительно очень похуделНо,если чувствует себя нормально,хороший аппетит,хороший настрой,но,видимо,все инормально От ченго такая худоба причин много-постоянныве стрессы(на работе-то это не так,то другое так),нарушение обменных процессов,а особенно нарушена функция щитовидной железы -типа-тиреотоксикозПравда-это легко проверить А так-он весь в творчестве-и от этого тоже можно исхудать
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