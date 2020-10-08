Как дочь Конкина: в столичном бассейне утонул молодой актер

Молодой человек захлебнулся. Сотрудники фитнес-центра пытались оказать ему помощь: достали из воды и сделали искусственное дыхание, а также вызвали скорую. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать артиста.
Обстоятельства смерти Рината Кафиятуллина уточняются, пока что известно только время гибели – это случилось в одиннадцать часов вечера среды. В Следственном комитете отметили, что, судя по данным, во время посещения бассейна молодой человек почувствовал себя плохо и начал тонуть.
Позднее появилась информация о том, что актер страдал редким генетическим заболеванием – синдромом Melas. Среди симптомов есть диабет, судороги, непереносимость физнагрузок, проблемы с сердцем. Вероятно, у Рината Кафиятуллина свело тело, и он не смог выбраться из воды.
Напомним, две недели назад в бассейне утонула единственная дочь Владимира Конкина София. Судя по всему, девушка пришла в фитнес-центр в алкогольном опьянении. Позднее экспертиза установила, что в организме наследницы артиста было около трех промилле алкоголя. Актер не желает верить в то, что его девочка выпивала, в итоге он настаивает на повторной проверке анализов.
В ходе расследования выяснилось, что у Софии были огромные долги по кредитам. Следствие рассматривает версию того, что девушка могла свести счеты с жизнью.
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