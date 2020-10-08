Боярский отказался от внучки после вульгарной песни: Это от мамы, от папы

Внучка Михаила Боярского Екатерина неожиданно для всех запела. Она дебютировала с компрометирующей композицией. Начинающая певица выступила под псевдонимом VENNA. Артистка снялась в клипе на свою песню. На видео девушка предстала в короткой юбке, сетчатых колготках и ботинках на платформе. Текст композиции содержал такие строки, как "твои тупые суки" и другие в таком же духе.
Михаилу Боярскому песня понравилась, пишет "КП". Он остался под хорошим впечатлением от увиденного и услышанного. Артист отметил, что его внучка самостоятельная и занимается делом, которое ей нравится. При этом он отрицает, что начинающая артистка унаследовала талант от него. Он отказался принимать тот факт, что хороший слух у нее – это его гены.
"Это от родителей: от мамы, от папы", – сказал Михаил Боярский.
Стоит отметить, что отец Екатерины никак не связан с музыкой, передает "Экспресс газета". Сергей Боярский является депутатом Госдумы России.
Примечательно, что до прошлого года девушка не заявляла о себе. Лишь однажды она вышла на красную дорожку со своим звездным дедом.
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