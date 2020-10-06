Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии

Накануне, 5 октября, Виктория Короткова, находясь за рулем элитной иномарки, сбила насмерть человека на Кутузовском проспекте. Тот переходил дорогу в неположенном месте. От сильнейшего удара мужчина отлетел на встречную полосу движения, и его задавила другая машина.
В разговоре с сотрудниками ГИБДД Виктория сообщила, что живет с бизнесменом Рагимом Шамшиловым, что именно ему принадлежит автомобиль, за рулем которого она сидела в момент смертельной аварии.
Самое интересное, что в соцсетях Шамшилов регулярно демонстрирует идиллическую жизнь с женой и детьми. Даже нет намека на то, что у него может быть тайная романтическая связь с эффектной брюнеткой из популярного телевизионного шоу. Журналисты пообщались с сестрой Рагима Шамшилова. Та заявила, что он образцовый семьянин. А про Короткову она якобы даже не слышала. При этом женщина отметила, что никогда не видела Рагима и Викторию вместе.
Открестился от интимных отношений с моделью и сам бизнесмен. Он объяснил, что просто одолжил ей автомобиль, так как ее машина была в ремонте. "Я дал поездить просто. Никаких связей нет", – коротко сообщил Рагим Шамшилов.
Кстати, в результате аварии Виктория Короткова также пострадала. У нее обнаружили ушибы голеней и сотрясение мозга после столкновения с мужчиной. Журналисты поговорили с матерью погибшего Александра . Она сообщила, что у того были проблемы с алкоголем после развода. "У него сыну 17 лет будет. Развелся, не мог пережить и запил, жил прошлым. Пил, был неадекватным... В последнее время уходил на три-четыре дня. Никогда не говорил, где был и что делал", – сообщила мать погибшего мужчины.
Отмечается, что в момент аварии Виктория Короткова не нарушала правил дорожного движения и была трезвой. Тем не менее, говорят, что модели грозит до пяти лет тюрьмы.
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