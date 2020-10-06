Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии

После автоаварии Виктория Короткова побеседовала с правоохранителями, сообщив, что сидела за рулем машины, принадлежащей якобы ее сожителю. Но сам мужчина открестился от связи со звездой телепроекта "Холостяк".

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