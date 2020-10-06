"Маленький Моцарт": как живет мальчик-вундеркинд Елисей Мысин

Впервые зрители увидели 5-летнего воспитанника ставропольской музыкальной школы №1 Елисея Мысина в 2016 году во втором сезоне телепроекта "Синяя Птица" на канале "Россия". После исполнения сложнейшего фортепианного концерта Баха он покорил сердца жюри и публики. Потом оказалось, что мальчик и сам пишет серьезную музыку, за что его окрестили "Маленьким Моцартом".



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