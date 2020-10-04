"Пусть оставит себе": экс-супруга Гафта сделала громкое заявление о наследстве

Несколько дней назад одна из возлюбленных советского актера театра и кино заявила, что внебрачный сын Валентина Иосифовича жаждет получить часть законного наследства.
Однако выяснилось, что это далеко не так. Если верить словам экс-супруги, их общий сын уже привык к равнодушию со стороны отца и никогда не ждал от него финансовой поддержки.
Напомним, страстный роман между некой художницей и Гафтом закрутился в далеком 1971 году. Тогда Елена Никитина охмурила харизматичного молодого человека и родила ему сына.
Только вот о существовании еще одного наследника Валентин Иосифович узнал спустя три года после его рождения. А познакомились они в 2014 году. Это в очередной раз доказывает, что Гафта никогда не волновал вопрос воспитания внебрачного сына.
Накануне появилась информация, что наследник заявил о своих правах и потребовал от народного артиста весьма приличных выплат. Бывшая возлюбленная Валентина Иосифовича постаралась прояснить нюансы происходящего.
"Гафт никогда не интересовался сыном. Вадим с ним переговорил всего раз. Никакого продолжения быть не могло в отношениях. Эти деньги может оставить себе. Он и сам всегда хотел забыть, что у него где-то растет наследник", – публично заявила Никитина.
По словам художницы, ее сын не стремится к всеобщей популярности из-за конфликтов с отцом. Тем более, молодой человек занят своим лечением. Звездный наследник заразился смертельным вирусом.
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