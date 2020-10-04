"Пусть оставит себе": экс-супруга Гафта сделала громкое заявление о наследстве

О личной жизни Валентина Гафта ходило много слухов и небывалых легенд. Сначала говорили о его многочисленных любовницах и отношениях на стороне. Теперь обсуждается наследство актера. Точнее, намерен ли сам Гафт делиться своими сбережениями с бывшими женами.

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