Монеточка призналась в романе со своим продюсером

Российская певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом "Монеточка", призналась, что состоит в романтических отношениях со своим музыкальным продюсером Виктором Исаевым. Об этом она рассказала в эфире шоу "Вечерний Ургант".
22-летняя исполнительница пришла на передачу для презентации своего нового альбома. Вместе с ней в гости к Ивану Урганту пожаловал и Исаев. В какой-то момент пара решила рассказать, что живет вместе. По словам Елизаветы, они с Виктором долгое время были друзьями, но затем дружба переросла в нечто большее.
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