Бывший муж заживо сжег звезду соцсетей на глазах у зрителей и семьи

Блогерша из Китая, больше известная как Ламу А, провела ужасающий прямой эфир в социальной сети. Оказалось, что пользователи стали участниками жестокого убийства своего кумира.

Роковая трансляция прошла 14 сентября в одной из китайских провинций. 30-летняя девушка каждый день выходила на связь со своими подписчиками и делилась подробностями из личной жизни.

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На профиль Ламу А подписано более 780 тысяч человек. Молодая звезда приобрела популярность благодаря социальной сети Tik-Tok.

К сожалению, один из прямых эфиров стал последним в карьере девушки. В то время как Ламу А общалась с фанатами, в ее дом вломился бывший муж и жестоко расправился с ней.Зрители были удивлены, когда в кадре вместо улыбчивой китаянки, они увидели черный экран, сопровождавшийся душераздирающими криками.

Позже стало известно, что экс-супруг звезды набросился на нее с топором и канистрой бензина. Мужчина облил Ламу А горючим и сразу же поджог ее.

К фанатам обратилась родная сестра блогера из Tik-Tok. По словам родственницы, все события разворачивались на глазах у членов семьи.

Несмотря на то, что все бросились спасать горящую девушку, Ламу А слишком быстро обгорела. Медицинские работники около двух недель боролись за жизнь девушки. Однако звезда получила ожог 90% поверхности тела. Если верить местным врачам, у Ламу А практически не было шансов на восстановление.