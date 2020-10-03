Бывший муж заживо сжег звезду соцсетей на глазах у зрителей и семьи

Роковая трансляция прошла 14 сентября в одной из китайских провинций. 30-летняя девушка каждый день выходила на связь со своими подписчиками и делилась подробностями из личной жизни.
На профиль Ламу А подписано более 780 тысяч человек. Молодая звезда приобрела популярность благодаря социальной сети Tik-Tok.
К сожалению, один из прямых эфиров стал последним в карьере девушки. В то время как Ламу А общалась с фанатами, в ее дом вломился бывший муж и жестоко расправился с ней.Зрители были удивлены, когда в кадре вместо улыбчивой китаянки, они увидели черный экран, сопровождавшийся душераздирающими криками.
Позже стало известно, что экс-супруг звезды набросился на нее с топором и канистрой бензина. Мужчина облил Ламу А горючим и сразу же поджог ее.
К фанатам обратилась родная сестра блогера из Tik-Tok. По словам родственницы, все события разворачивались на глазах у членов семьи.
Несмотря на то, что все бросились спасать горящую девушку, Ламу А слишком быстро обгорела. Медицинские работники около двух недель боролись за жизнь девушки. Однако звезда получила ожог 90% поверхности тела. Если верить местным врачам, у Ламу А практически не было шансов на восстановление.
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