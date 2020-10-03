"Пока хожу, дышу": Страшная болезнь оторвала Лужину от семьи

Актриса разлучена с родственниками. Коронавирус изменил жизнь Ларисы Лужиной.

Звезда фильма "Вертикаль" рассказала о том, что происходит в жизни ее близких. Женщина сообщила, что в настоящее время семья ее сына живет отдельно от нее. По словам Ларисы Лужиной, повидаться с родными она не может, так как они находятся на карантине.

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Актриса заявила, что карантин для ее родственников установлен до 7 октября. Лужина отметила, что COVID-19 создавал угрозу жизни и здоровью сразу нескольким членам ее семьи. Первой заболела ее теща, затем недуг перенесла невестка, а следом за ними коронавирус обнаружили у среднего внука звезды.

Лариса Лужина подчеркнула, что болезнь протекала у родных без симптомов, поэтому они даже не знали о том, что заражены. Женщина рада, что ей удалось избежать страшной болезни. Близкие актрисы настаивают на том, чтобы Лариса сделала тест на COVID-19 и убедилась в том, что здорова. Однако она не хочет следовать совету членов семьи и не собирается проходить тестирование. "Пока хожу, дышу, все нормально, температуры нет", – выразилась артистка.

Как писали "Дни.ру", бывший супруг Ларисы Лужиной ушел из жизни, заболев коронавирусом. Кинооператор Валерий Шувалов умер 4 мая. Лариса Лужина утверждала, что у бывшего мужа долгое время были проблемы с легкими.