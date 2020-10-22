Плохой знак: родственники нарушили традицию на похоронах Скобцевой

На прощание с актрисой собрались родственники, друзья и коллеги. Церемония состоялась на Новодевичьем кладбище. В связи с пандемией коронавируса людей было не очень много.
Гроб с усопшей к могиле несли Федор Бондарчук, Константин Крюков и Сергей Бондарчук – младший, то есть сын и внуки. Пользователи Сети обратили внимание, что близкие нарушили важную традицию, и это может выйти им боком. Согласно примете, родственникам нельзя нести гроб к месту захоронения – обычно эту обязанность возлагают на соседей или друзей.
Считается, что в скором времени покойник может позвать с собой того, кто провожал его в последний путь. Некоторые уверены, что несших гроб к могиле ждет скорая смерть.
Напомним, последние годы Ирина Скобцева вела закрытый образ жизни. Актриса довольно редко снималась и не давала интервью. Звезда жила в особняке в Подмосковье, и незадолго до ее кончины в доме случилось несчастье.
Мать Федора Бондарчука отправилась по делам в столицу, и пока ее не было, в коттедж проникли грабители. Воры вынесли из жилья актрисы почти все драгоценности. По слухам, злоумышленники лишили Ирину Скобцеву даже ее талисмана – цепочки с образом Богородицы, усыпанном бриллиантами.
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